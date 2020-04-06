Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920 tarihinde 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' gayesiyle yayın hayatına başlayan, o günden bugüne ülkenin dört bir yanına ve dünyaya yayılmış habercilik ağıyla bizlere hizmet veren Anadolu Ajansı'nın 100. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyoruz." denildi.