Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Toraman, yayımladığı kutlama mesajında, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın, milli mücadele yıllarında güç koşullara ve kısıtlı imkanlara rağmen milli uyanışın ve ulusal direnişin sesi olduğunu belirtti.

Toraman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"100 yıllık bilgi birikimini ileri teknolojiyle birleştirip kendini daima geliştiren Anadolu Ajansı günümüzde de Türkiye'nin sesini dünyaya 13 farklı dilde duyurarak hepimizi gururlandırmaktadır. Bu düşüncelerle Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ajansın kuruluşunda emeği geçen herkesi minnetle yad ediyor, tarafsız yayıncılık ilkelerine riayet ederek yurt içinde ve yurt dışında fedakarca çalışan her bir mensubuna doğru ve güvenilir haber yolculuğunda başarılar diliyorum."