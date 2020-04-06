Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Anadolu Ajansı 100 yaşında
9 dakika önce
Yeni Malatyaspor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Yeni Malatyaspor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-siyahlı kulüp tarafından yayımlanan mesajda, "1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'nun sesini duyurmak için kurduğu Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:58 Kaynak: AA
Son Dakika Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20'de TRT EBA'da yayınlanacak İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı