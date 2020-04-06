Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Yerlikaya, Anadolu Ajansının 100. yılı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Ajansımız, bir asırlık ulu bir çınar. Milletimizin sesi, soluğu, nefesidir. Asırlık çınarın bugünlere gelmesini sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere herkese şükranla... Haberiniz bol, başarınız daim olsun. 100. yılınız kutlu olsun, nice yıllara..." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, mesajında AA'nın 100. yıl tanıtım videosuna da yer verdi.