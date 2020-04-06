Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirbaş, mesajında, Anadolu Ajansının bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsattı.

Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920 yılından bu tarafa Anadolu'nun sesini dünyaya duyurduğunu vurgulayan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, sadece Anadolu'nun değil Kurtuluş Savaşımızdan bugüne ülkemizin sesini dünyaya duyurmaktadır. Anadolu Ajansımız, yerli ve milli duruşu ile en doğru ve en iyi haberi vermenin mücadelesi içinde olan bir kurumumuzdur. AA, iyi günde ve kötü günde her zaman bizimle olmuştur. Ülkemizde ve ilçemizde habercilik denilince ilk akla Anadolu Ajansı gelir. AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başta Genel Müdür Şenol Kazancı Bey olmak üzere tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. İnşallah nice yüz yıllara."