Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Anadolu'nun kutlu mücadelesini dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından milli mücadele yıllarında kurulan Anadolu Ajansının 100. yılını kutlayan Gündüzöz, mesajında "Her şartta mesleğini icra eden tüm AA çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de mesajında Anadolu Ajansının bir asırdır kamuoyunu aydınlatma görevini başarıyla yürüttüğünü belirtti.

Şimşek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan milli ajansımız olan Anadolu Ajansının bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettireceğine, ülkemizin sesi olmayı sürdüreceğine inancımız tamdır. Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Başarılı nice yıllar diliyorum."

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da mesajında "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920 yılında kurulan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Milli ajansımızın fedakarca çalışan personellerine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat da 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yılı münasebetiyle AA çalışanlarını tebrik etti.

Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey ise Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılını tebrik ederek, "Cemiyet olarak Anadolu Ajansımızın kuruluşunun 100. yılını tebrik ediyor ve nice asırlara ulaşmasını diliyorum" dedi.