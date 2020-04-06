Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Büyükkılıç, yayımladığı mesajında, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın, Milli Mücadele yıllarında güç koşullara ve kısıtlı imkanlara rağmen milli uyanışın ve ulusal direnişin sesi olduğunu belirtti.

Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"100 yıllık bilgi birikimini ileri teknolojiyle birleştirip kendini daima geliştiren Anadolu Ajansı, günümüzde de Türkiye'nin sesini dünyaya 13 farklı dilde duyurarak hepimizi gururlandırmaktadır. Doğru ve ilkeli yayıncılık anlayışı ile 100 yıldır şehrimizdeki ve ülkemizdeki gelişmeleri hem tüm dünyaya duyuruyor hem de dünyadaki gelişmelerden bizleri haberdar ediyor. Büyüyen ve gelişen şehir Kayseri'nin geleceğine yönelik gayretlerimizde yanımızda yer alan AA'nın 100. yaşını tebrik ediyor, bütün AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum."