Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Anadolu insanının haklı ve onurlu İstiklal Mücadelesinde milletin uluslararası arenada sesi olmak için kurulan Anadolu Ajansının, 100'üncü yılına küresel adalet ve vicdanın sesi olan Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletinin haber merkezi olarak girdiğini söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yılı dönümü, çeşitli kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri tarafından gönderilen mesajlarla kutlandı.

Duran, kutlama mesajında, 100 yıl önce Milli Mücadelenin sesi olan Anadolu Ajansının, bugün küresel çapta güçlü bir haber merkezi olarak Türkiye'nin, Anadolu'nun ve tüm dünyada gerçeklerin gözü, kulağı ve sesi olmaya devam ettiğini vurguladı.

"Anadolu Ajansımızın 100'üncü yaşı kutlu olsun" ifadesini kullanan Rıdvan Duran, mesajında şunları kaydetti:

"Anadolu insanının haklı ve onurlu İstiklal Mücadelesinde milletimizin uluslararası arenada sesi olmak için kurulan Anadolu Ajansı, 100'üncü yılına küresel adalet ve vicdanın sesi olan Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletinin haber merkezi olarak giriyor.

Anadolu'nun ve Türkiye'nin temsil ettiği değerlerin, hakların ve özgürlüklerin, kardeşlik ve dayanışmanın tüm dünyayla paylaşılmasında emek sahibi olan Anadolu Ajansı idarecilerini ve tüm çalışanlarını kutluyor, gerçeğin peşindeki çabaları için Türk basını adına da teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı, büyük ve güçlü Türkiye'nin küresel markalarından biri olarak alkışı hak ediyor."

"Vatan ve millet sevgisiyle 100'üncü yıl kutlanıyor"

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan da yazılı açıklamasında, AA'nın büyük özveri ve emekle yayımladığı haberlerin dünya ve Türkiye'de takdirle karşılandığını belirtti.

Burhan, kurumun her geçen yıl büyüyerek uluslararası sektörde önemli bir yere geldiğine işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

" Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının, vatan ve millet sevgisiyle bugün kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlanıyor. Anadolu Ajansı, 100'üncü yılında doğru, bağımsız, tarafsız, ilkeli, gerçek haber ve habercilik anlayışıyla Türkiye'de sektörün öncü kuruluşu olduğunu her zamanki milli duruşuyla kanıtladı.

Başarısını tüm dünyada kabul ettiren Anadolu Ajansı, takdiri hak etmektedir. Anadolu Ajansı, ürettiği haber metinleri, analizleri, fotoğraf, grafik, ses ve video ürünlerinden oluşan ürünlerini medya kuruluşları, gazeteler, online platformlar, web siteleri, televizyon kanalları, radyo istasyonları, kamu ve özel kuruluşlara, yoğun ve başarılı çalışmalar neticesinde sunmaktadır. Anadolu Ajansının 100'üncü yılını AYD yönetimi olarak tebrik ediyoruz."

"Dünyanın en saygın ajanslarından AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum"

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği mesajında, "100'üncü yaşınızı kutluyorum. Size ve sizin nezdinizde tüm çalışanlarınıza sağlık, esenlik dilerim. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadesini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Doğru ve güvenilir haberciliğin asırlık timsali Anadolu Ajansının 100'üncü yılını, başarılarının devamını dileyerek kutluyorum." mesajının iletti.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de "Dünyanın en saygın ajanslarından AA'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." açıklamasında bulundu.