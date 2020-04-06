Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldız, mesajında, "Sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesi, habercilik alanında binlerce çalışanı ile birçok başarılı çalışmaya imza atarak dünyanın en saygın haber ajansları arasında yer alan Anadolu Ajansının 100. yılını kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.