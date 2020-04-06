Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Anadolu Ajansı 100 yaşında
6 saat önce
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yıldız, mesajında, "Sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesi, habercilik alanında binlerce çalışanı ile birçok başarılı çalışmaya imza atarak dünyanın en saygın haber ajansları arasında yer alan Anadolu Ajansının 100. yılını kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:12 Kaynak: AA
Son Dakika Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor