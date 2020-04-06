Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Anadolu Ajansı 100 yaşında
6 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yüce, mesajında, AA'nın vatandaşların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi adına başarılı çalışmalara imza attığını belirtti.
AA'nın, daha nice yıllar başarılarla anılacağını aktaran Başkan Yüce, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'ın nezdinde tüm AA çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:18 Kaynak: AA
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