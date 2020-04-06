Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İl Başkanı İba, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği Kurtuluş Savaşı'nın "Halide Onbaşısı" Halide Edip Adıvar'ın ismini koyduğu asırlık çınar Anadolu Ajansı'nın 100 yaşında olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının kurulduğu ilk günden beri teknolojiyi yakından takip ederek kendini geliştiren, ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunduğunu aktaran İba, "Anadolu Ajansı, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da büyük başarılara imza atan milli ajansımızdır. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan yüzyıllık çınarın çalışan emekçilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.