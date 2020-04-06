Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kaldırım, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk resmi haber ajansı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan AA'nın, milli mücadele yıllarında Kurtuluş Savaşı'nın haklılığını tüm dünyaya duyurarak adeta Türk milletinin sesi olduğunu bildirdi.

"Anadolu Ajansının 100. yılına tanıklık etmekten mutluluk duymaktayız." ifadesini kullanan Kaldırım, şunları kaydetti:

"Türk basınında bir ilk olarak ulusal mücadelede önemli bir misyonu üstlenen ve bu onurlu görevi başarıyla ifa eden Anadolu Ajansı, Türk yazılı ve görsel basınının mihenk taşıdır. Kurulduğu günden bu yana doğru, güvenilir ve ilkeli haber anlayışı ile Türk basınına sağladığı katkılar ve sunduğu hizmetlerden ötürü Anadolu Ajansında tüm emeği geçenleri kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Belediye Başkanı Şerifoğulları da AA'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Şerifoğulları, mesajında, AA'nın kurulduğu günden bugüne doğru, ilkeli, tarafsız, hızlı ve güvenilir habercilik anlayışı ile dünyanın en saygın haber ajanslarından biri olduğunu bildirdi.

Dünyanın dört bir yanında başarıyla görev yapan tüm AA çalışanlarını tebrik ettiğini aktaran Şerifoğulları, mesajında, "Bağımsızlık mücadelesi verdiğimiz Kurtuluş Savaşı döneminde ülkemizin ilk haber ajansı olarak kurulan ve Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansı, doğru, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla dünyanın en önemli ve güvenilir haber kaynakları arasında yer almaktadır. Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.