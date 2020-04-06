Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Beyazgül, mesajında, Türkiye'nin güçlü sesi Anadolu Ajansı ile gurur duyduklarını belirtti.

Anadolu Ajansının sadece Türkiye'de değil, dünyada önemli haber kaynaklarının başında geldiğini ifade eden Beyazgül, şunları kaydetti:

" Orta Doğu'da savaşın gerçekliğini, Afrika'da açlık çeken insanlık zulmünün arka planını, kutuplarda bilim adamlarının keşiflerini ve Avrupa'da küreselleşmenin nedenleri gibi dünyanın her noktasından bilgiyi bizlere olduğu kadar tüm dünyaya ulaştıran Anadolu Ajansı, Türkiye'nin uluslararası bir markası olmuştur. Bu uğurda emek veren tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyor ve daha nice başarılar diliyorum. Gerçeğin adresi Anadolu Ajansımızın 100. yılını kutluyorum."