Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güler, mesajında, Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli haber kaynağı olduğunu belirtti.

Güler, şunları kaydetti:

"Bugün kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayan Anadolu Ajansı kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Dünyanın dört bir yanında kaliteli hizmet anlayışıyla tarafsız habercilik yaparak milletimizi bilgilendiren Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bundan sonraki yayın hayatında tüm çalışanlarına kolaylıklar diliyorum."