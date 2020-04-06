Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Anadolu Ajansı 100 yaşında
6 saat önce
Edirne'de Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü, İl Özel İdaresi tarafından led ekranda yayınlanan fotoğraflarla kutlandı.
Edirne'de Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü, İl Özel İdaresi tarafından led ekranda yayınlanan fotoğraflarla kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:37 Kaynak: AA
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