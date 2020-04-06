Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Üstün Tuncer, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Tuncer, yayımladığı mesajda, Türkiye'nin ilk haber ajansı olan AA'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsattı.

Kurtuluş mücadelesinin verildiği dönemde üstlendiği kritik görevle AA'nın, Cumhuriyet tarihinde özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Tuncer, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, bağımsızlık mücadelemizi tek ve güçlü bir kanaldan hem yurda hem de tüm dünyaya duyurmayı başardı. 100 yıllık süreçte Anadolu Ajansına emeği geçen sahadaki muhabirinden yönetim kadrosuna kadar tüm çalışanları tebrik ediyorum. Habercilik ilkelerinden ayrılmadan nice yüzyıllara ulaşmalarını diliyorum. İnsanlık olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Koronavirüs bütün ülkeleri adeta pençesine aldı ve yaşam şeklimizi tamamen değiştirdi. Bu dönemde hem evlerinde kalan hem de çalışmak zorunda olan tüm insanların doğru, hızlı, tarafsız ve güvenilir haber kaynağına ihtiyacı var. Bu süreçte görevlerine devam eden tüm meslektaşlarıma başarılar ve kolaylıklar diliyorum."

Öte yandan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da AA'nın 100. yılını kutladı.