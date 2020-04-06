Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Anadolu Ajansı 100 yaşında
6 saat önce
Trabzonspor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Trabzonspor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulüp tarafından yayımlanan kutlama mesajında, " Türkiye'nin milli mücadeledeki sesini duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının yayın hayatına başlamasının 100. yıl dönümünü kutlar, başarılarının devamını dileriz." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:02 Kaynak: AA
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