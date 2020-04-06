Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Amasya Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Varol, mesajında, Anadolu Ajansının, işgal güçleri ve yerli işbirlikçilerinin Milli Mücadeleyi sekteye uğratacak asılsız haberler yayarak, Anadolu halkının inancını kırmaya yönelik propaganda faaliyetlerini engellemek, bağımsızlık mücadelesini tek ve güçlü bir kanaldan hem yurda hem de dünyaya duyurmak maksadıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğuna işaret etti.

Anadolu Ajansının günümüzde de koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede halkı bilgilendirip haberdar ederek virüsün yayılmasının önlenmesinde etkin rol üstlendiğini vurgulayan Varol, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği de taşımaktadır. Yurdun her köşesinde olduğu gibi bölgemiz ve Amasya'da da aynı ilke ve anlayış doğrultusunda halkımıza hizmet sunmaktadır. Anadolu Ajansı yayıncılık anlayışıyla milletimizin övgüsünü ve saygısını kazanarak basınımızın temel taşı olmuştur. Bu vesileyle AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, Anadolu Ajansı mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."

Amasya Belediye Başkanı Sarı'nın mesajı

Belediye Başkanı Mehmet Sarı da mesajında, AA'nın Milli Mücadele yıllarından beri göstermiş olduğu dürüst ve doğru habercilik anlayışıyla, bugün sadece ülkenin değil, dünyanın sayılı haber ajansları arasında yerini aldığını bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920 yılında İstiklal Mücadelesinin güçlü sesi olarak kurulan Anadolu Ajansının milletin bu haklı davasını tam 100 yıldır tüm dünyaya duyurduğunu aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir bir haber kaynağı olan Anadolu Ajansı, haber iletme ve halkımızı aydınlatma konusundaki hizmetleriyle çağın gereklerine uygun, kendisini sürekli yenileyerek geliştiren, yaygın haber ağı, hızlı ve tarafsız haber akışıyla güvenilir haberciliğin sembolü olmuştur. Mesleki ciddiyet ve hizmet etkinliği içinde tarafsız habercilik yaparak, Milli Mücadele yıllarından itibaren halkımızı bilgilendiren Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan tüm çalışanlarına başarılarının artarak devamını diliyorum."