Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Matlı, AA'nın haber maratonunu yıllardır aksatmadan sürdürdüğünü belirtti.

AA'nın güvenilir, tarafsız, etik ve hızlı habercilik anlayışına sahip olduğunu kaydeden Matlı, AA'nın, bu anlayışla Türkiye'nin dış politikasının dünyaya anlatılmasında, dünyadaki gelişmelerin de Türkiye'ye yansıtılmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Matlı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, 100. yılında, ilkeli ve güvenilir haberciliği, yeni medya ve teknoloji imkanlarıyla buluşturarak güçlü adımlarla yoluna devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

AA'ya başarı dileyen Matlı, kuruluş yıl dönümünü kutladı.