Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Mustafa Balcı, Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Demir, Küresel Gazeteciler Konseyi Samsun Temsilcisi ve 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ile Amasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihan Okur, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.



KGC Başkanı Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu Ajansının Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu hatırlattı.

Anadolu Ajansının dünyanın en saygın haber ajanslarından biri olduğunu belirten Balcı, "Anadolu Ajansının ülkemizin sesi olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Anadolu Ajansının yöneticilerini, muhabirlerini tebrik ediyorum. 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Çankırı'da faaliyet gösteren Çalışan Gazeteciler Derneğinin başkanı Murat Demir, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu Ajansının bir asırdır kamuoyunu aydınlattığını vurguladı.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin sesi olmaya devam edeceğini dile getiren Murat Demir, "Ülkemizin en önemli köklü kuruluşu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk basınına miras bıraktığı Anadolu Ajansının 100'üncü yılını kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Gazeteciler Konseyi Samsun Temsilcisi ve 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çakır, yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı hakkındaki doğru haberleri halka ve dünyaya duyurmak amacıyla Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve bugün basın dünyasının saygın kuruluşları arasında yer alan Anadolu Ajansının, Milli Mücadele döneminden bu yana halkın sesi, gözü ve kulağı olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının kurulduğu günden beri doğru, hızlı ve tarafsız haber anlayışıyla yayınlarını aralıksız sürdürürken, yurt içi ve yurt dışında oluşturduğu geniş kadrosuyla da Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu aktaran Yusuf Ziya Çakır, şöyle devam etti:

"Bu düşüncelerle, Türk basınının gelişmesine de önemli katkılarda bulunan Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü Küresel Gazeteciler Konseyi ve Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti adına kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Amasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihan Okur, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Okur, mesajında, AA'nın 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu ve İstiklal Mücadelesi'nde önemli katkılarının olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının dünyada marka haline geldiğini ve Türkiye'nin gözü, kulağı olduğunu ifade eden Cihan Okur, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, yayıncılık anlayışıyla milletimizin övgüsünü ve saygısını kazanarak, basınımızın temel taşı olmuştur. Bugün dile kolay 100 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle habercilik alanında birçok başarıya imza atan, sadece ülkemizin değil dünyanın da en saygın haber ajanslarından biri olan Anadolu Ajansının başarılarının devamını temenni ediyor, tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar dilerken, bugüne kadar doğru haberin insanlara ulaşması için canla başla çalışan ve bu uğurda hayatını kaybetmiş tüm basın emekçisi gazetecilerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum."