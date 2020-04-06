Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Saygılı, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın, doğru, tarafsız, ilkeli ve hızlı habercilik anlayışıyla, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin sesi olduğunu vurguladı.

Çok meşakkatli bir meslek olan gazeteciliğin fedakarlık gerektirdiğini belirten Saygılı, "Anadolu Ajansı da zor şartlarda olsa bile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok daha güzel hizmetlere, çok daha güçlü, kaliteli, hızlı ve tarafsız haberciliğe imza atacaktır. Dünyanın sayılı ajanslarından olan Anadolu Ajansının tüm personelinin başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.