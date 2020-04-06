Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) 100. yılını kutladı.

Yılmaz, 6 Nisan 1920'de kurulan ajansın, haklı vatan mücadelesini doğru ve tarafsız bir şekilde bütün dünyaya duyurarak, cumhuriyetin kurulmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın ülkenin en köklü kurumlarından biri olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan bu yana her zaman demokrasinin, çağdaşlığın ve haklılığın tarafında olarak; ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren, kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren Anadolu Ajansı, Türk ve dünya basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirmektedir. Anadolu Ajansı'mızın, bundan sonra da başarılı çalışmalarının artarak devam edeceğine, ülkemizin sesi olmayı sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Kuruluşunun 100. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, özverili çalışanlarını tebrik ediyorum."