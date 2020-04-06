Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaytan, mesajında, AA'nın 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu ve istiklal mücadelesinde önemli katkılarının olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının güvenilir haber aktarma mücadelesini 100 yıldır sürdürdüğünü belirten Kaytan, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı bir dönemde, doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin önemi bir kez daha ortaya çıktı. İnsanlık olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Salgın bütün ülkeleri adeta pençesine aldı ve yaşam şeklimizi tamamen değiştirdi. Bu dönemde hem evlerinde kalan, hem de çalışmak zorunda olan tüm insanların, doğru, hızlı, tarafsız ve güvenilir haber kaynağına ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk haber ajansı olan AA'nın da Milli Mücadele yıllarında doğru habere duyulan ihtiyaç nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu hatırlatan Kaytan, şunları ifade etti:

"Kurtuluş mücadelesinin verildiği dönemde üstlendiği kritik görevle Cumhuriyet tarihinde özel bir yere sahip olan Anadolu Ajansı, bağımsızlık mücadelemizi tek ve güçlü bir kanaldan hem yurda hem de tüm dünyaya duyurmayı başardı.100 yıllık süreçte Anadolu Ajansına emeği geçen sahadaki muhabirinden, yazı işleri ve yönetim kadrosuna kadar tüm çalışanları tebrik ediyor, habercilik ilkelerinden ayrılmadan nice yüz yıllara ulaşmalarını diliyorum."