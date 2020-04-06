Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Velioğlu, mesajında, 6 Nisan 1920 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve Cumhuriyet tarihine tanıklık eden, Türkiye'nin dünyadaki gözü kulağı olan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yılını canıgönülden kutladığını belirtti.

Anadolu Ajansının her geçen gün kendini yenilediğini aktaran Velioğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Ajansı, toplumun Türkiye ve dünyada gören gözü, sesi ve kulağı olmuş, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı haline gelmiştir. Bu bağlamda, Türkiye'nin en geniş haber ağına sahip Anadolu Ajansının büyüyen Türkiye ile nice 100 yıllara ulaşmasını temenni ederken, çalışan meslektaşlarımıza başarılar diliyorum."