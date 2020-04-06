Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Anadolu Ajansının (AA) 100. yılını kutladı.

Arı, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Milli Mücadele'nin sesi olan AA'nın, kuruluşundan bugüne kadar doğru, tarafsız, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışı içerisinde görevini yürüterek halkın güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösterdiğini belirtti.



AA'nın büyük özveri ve emekle yayımladığı haberlerin, dünya ve Türkiye'de takdirle karşılandığını vurgulayan Arı, şunları kaydetti:



"Anadolu Ajansı, kurulduğu günden itibaren habercilik alanında güvenilirliğini kanıtlamış, ilkesinden taviz vermemiş ve yaptığı haberlerle ülke genelinde ve ilimizde güvenilir bir haber kaynağı olmuştur. Bu alanda doğru, ilkeli ve tarafsız haberciliğin yerleşmesinde, basın sektöründe gazeteci, yazar yetişmesinde Anadolu Ajansı her zaman öncülük etmiştir ve etmeye de devam etmektedir. Dün olduğu gibi bugün de tüm dünyada yerli ve milli sesimiz olan AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularla kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."