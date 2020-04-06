Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Otgöz, mesajında, AA'nın bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsattı.

Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920 yılından bu yana Anadolu'nun sesini dünyaya duyurduğunu vurgulayan Otgöz, şunları kaydetti:

"Tam bir asırdır yerli ve milli olarak milletimizin sesini dünyaya duyurmaya devam etmektedir. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin içeride ve dışarıda sesi olmaya devam eden Anadolu Ajansı'nın bugünlere gelmesinde, küresel bir marka olmasında emeği geçen herkesi kutlarım ve başarılarının devamını dilerim."