Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akgün, mesajında, Anadolu Ajansının halkın haber alma noktasında güvendiği bir kaynak olduğunu belirtti.

Ajansın kamuoyunu doğru eksiksiz ve tarafsız bilgilerle aydınlatılması konusunda daima sorumluluklarının bilinciyle hareket ettiğini aktaran Akgün, şunları kaydetti:

"Her zaman Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olan Anadolu Ajansı, 100 yıl boyunca her dönem güvenilir bir haber kaynağı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti tarihine tanıklık eden ve üstlendiği görevi layıkıyla yerine getirerek habercilik alanında öncü bir kuruluş haline gelen Anadolu Ajansının yeni yaşını kutlar, başarılarında emeği geçen herkesi tebrik ederim."

Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen de kutlama mesajında, "İlkeli, tarafsız, sorumlu habercilik anlayışı içinde uzun yıllardır görevini yürüten yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletimizin güvenini ve saygısını kazanarak, basınımızın temel taşı olan Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Edirne İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Türkiye Su Sporları Federasyonu Edirne İl Temsilci ve Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Özkan Arsu ve Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan da mesaj yayımladı.