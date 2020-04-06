Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ümit, mesajında, dünyanın en kıdemli, en etkili ve en saygın haber ajansları sıralamasında yer alan Anadolu Ajansının, yerli ve milli duruşuyla en doğru ve en iyi haberi vermenin mücadelesi içinde olan, güzide bir kurum olduğunu belirtti.

Aziz Türk milletinin İstiklal Mücadelesi'nde, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla milletin sesini ve haklılığını bütün dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirten Ümit, "Türk basınının gelişimine önderlik eden, uluslararası alanda güvenilir haber kaynakları arasında yer alan Anadolu Ajansının, kendisine yüklenmiş olan misyonun sorumluluğu içinde hareket ettiğini görmekten gurur duyuyoruz. Anadolu Ajansı, Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Soranice, Farsça, Endonezce, Boşnakça, Arnavutça, Makedonca ve Kurmanci olmak üzere 13 dilde abonelerine servis ettiği haber, fotoğraf ve videolarıyla sadece Türkiye'de değil, dünyada da büyük bir ilgiyle takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ümit, AA'ın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başta AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında çalışan personeli tebrik etti.