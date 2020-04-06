Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Burkay, AA'nın haber maratonunu yıllardır aksatmadan sürdürdüğünü ifade etti.

AA'nın güvenilir, tarafsız, etik ve hızlı habercilik anlayışına sahip olduğunu vurgulayan Burkay, "Ülkemizin İstiklal mücadelesinde Anadolu'daki gelişmeleri tüm dünyaya duyurmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, 1 asırdır ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla doğru kaynaktan, doğru haberi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde aktarmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Burkay, AA'nın kurtuluş mücadelesinin verildiği dönemde üstlendiği kritik görevle cumhuriyet tarihinde özel bir yere sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tecrübesini ileri teknoloji ile birleştirerek, doğru ve güvenilir haberin adresi olan Anadolu Ajansı, Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat üssü Bursa başta olmak üzere ülkemizin sesini tüm dünyaya duyuruyor. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü günlerde dahi dünyadaki tüm gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum."