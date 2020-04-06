Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl dönümünü kutladı.

Rektör Diler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AA'nın 100 yıldır şeffaf ve doğru haberlerle halkı bilgilendirdiğini belirterek, "Milli Mücadele yıllarından beri mesleki ciddiyetle milletimizi şeffaf ve doğru haberlerle bilgilendiren Türkiye Cumhuriyeti'nin asırlık çınarı Anadolu Ajansının 100. kuruluş yılını kutluyor, dünyanın dört bir yanında özveriyle görev yapan personele başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.