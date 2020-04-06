Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Slovakya Haber Ajansı (TASR) ve Tayvan Merkezi Haber Ajansı (CNA), kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) tebrik etti.

Slovakya Haber Ajansı gönderdiği mesajda, "Hepimiz bugünlerin fırtınalı sularında ilerlerken, 100. yılına giren Anadolu Ajansına, sarsılmaz bir idare ve misyonunu yerine getirme sırasında tam bir kararlılık dileriz. Nice mutlu yıllara." ifadesini kullandı.

Tayvan Merkezi Haber Ajansının, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği mektupta ise bu yıl dönümünün yalnızca dünyanın dört bir yanındaki haber ajansları için değil, dünyada yaşayan herkes için zorlu bir zamana denk geldiği kaydedildi.

Bu süreçte haber ajanslarının öneminin arttığına dikkat çekilen mesajda, Anadolu Ajansına gelecekteki çalışmalarında iyi dileklerde bulunuldu.