Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karaoğlu, mesajında, AA'nın milli mücadelenin sesi olmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 100 yıl önce kurulduğunu hatırlattı.

AA'nın, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin sesini tüm dünyaya güçlü bir şekilde duyurmaya devam ettiğini aktaran Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Zor şartlarda kurulan ve kısıtlı imkanlarla yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansı, bugün sahip olduğu 100 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle habercilik alanında birçok ilke ve başarılı çalışmalara imza atarak, dünyanın en saygın haber ajanslarından biri haline geldi. Milli duruşuyla ülkemizi en güzel şekilde temsil eden Anadolu Ajansı, dünyanın dört bir yanında bulunan haberci kadrosuyla da tüm dünya mazlumlarının sesi olmayı başarmıştır. Mazisi başarılarla dolu olan Anadolu Ajansının nice başarı hikayelerine daha imza atacağına inanıyor, AA ailesinin 100. yılını en içten dileklerimle kutluyorum."