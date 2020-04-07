Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sezen, mesajında, Anadolu Ajansı'nın 100 yıldır en doğru ve en iyi haberi vermenin gayreti içerisinde olduğunu belirtti.

Türkiye'de habercilik geçmişi açısından ilk akla gelen devletin güvenilir kurumunun Anadolu Ajansı olduğunu ifade eden Sezen, şunları kaydetti:

"100 yaşına giren Anadolu Ajansını ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Olaylara tamamen yerli ve milli bir bakış açısı ile yaklaşarak halkımıza en doğru ve en iyi haberi vermenin gayreti içerisinde olan Anadolu Ajansı, 1920 yılından bugüne kadar habercilik denilince akla ilk gelen kurum olmuştur. Bu vesileyle bugün 100. yılına giren Anadolu Ajansı'nı başta Genel Müdürü Şenol Kazancı olmak üzere Afyonkarahisar'da özveri ile çalışan personellerini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."