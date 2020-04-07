Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Belçika Haber Ajansı (BELGA) ve İspanyol Haber Ajansı (EFE), 100. yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) tebrik etti.

BELGA Genel Müdürü Patrick Lacroix, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği mektupta, AA ile BELGA'nın aynı yıl kurulduğuna işaret etti.

Kendi ajanslarının da 20 Ağustos'ta 100. yıl dönümünü kutlayacağını ifade eden Lacroix, şunları kaydetti:

"Toplumlarımızın işleyişi için haber ajanslarımızın önemi, 100 yıl önceki gibi devam etmektedir. İnsanlarımız her zaman tarafsız bilgi ve profesyonel habere ihtiyaç duymaktadır. Bizim hizmetlerimiz son 100 yılda önemli bir rol almıştır. İçinde bulunduğumuz şu kriz günlerinde de hizmetlerimiz takdir edilmektedir ve eminiz ki gelecekte de vazgeçilmez olacaktır."

EFE Dış İlişkiler Direktörü Jose Manuel Sanz de tebrik mesajında, "Çağdaş gazeteciliğin yüzleştiği tüm kritik zorluklara rağmen AA ile iş birliğimizde ilerlemeye devam edeceğimize eminiz." ifadelerine yer verdi.