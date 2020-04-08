Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliği (MINDS International) Genel Müdürü Wolfgang Nedomansky, 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) tebrik etti.

MINDS International Genel Müdürü Nedomansky, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "En içten tebriklerimle. Anadolu Ajansı, uzun ve dikkate değer tarihiyle gurur duyabilir." ifadelerine yer verdi.

Nedomansky, " Türkiye'de güçlü ve güvenilir bir ortağa sahip olmak bizim için önemli. Anadolu Ajansı ile iyi ilişkilerimizi daha da geliştirmek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kar amacı taşımayan, medyanın dijitalleşmesi ve dünya medyasına öncülük etmesi için 2007 yılında kurulan bir ajans birliği olan MINDS International, dijital medyanın nasıl ilerlediğine dair üyelerine öncülük etmeyi, her birinin organizasyon içinde ve dünya piyasasında farkındalığını artırmayı, pazarlama, ürün gelişimi ve stratejik projeler konusunda tecrübe ve bilgi birikimini paylaşmayı amaçlıyor.

AA'nın 2014'te üye olduğu ve her ülkenin sadece en önde gelen haber ajansını üye kabul eden birlik, hali hazırda dünya genelinde 24 haber ajansını bünyesinde bulunduruyor.