Anadolu Ajansı 101 yaşında - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, 100 yılı aşkın tecrübesiyle güvenilir haberin kaynağı olmayı sürdürüyor.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağca, ajansın kuruluş yıldönümü ile ilgili düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Milletvekili Yağcı, "Anadolu Ajansının İsim Annesi: Halide Edip Adıvar 'Türk'ün Ateşle İmtihanı' adlı eserinde Anadolu Ajansı fikrinin 2 Nisan 1920 Cuma günü Osmaneli (Lefke) İstasyonunda Yenigün Gazetesi Başyazarı Yunus Nadi bey ile yaptığı görüşmede doğduğunu anlatır. Halide Edip, 'Anadolu'daki milliyet hareketinin en zayıf tarafı gazeteci ve propaganda yokluğuydu. Onun için Yunus Nadi beyi bir Hızır gibi karşıladım. Ben tabii gazetecilik işi ve Milli Hareketin sözcüsü olmak üzere bir ajansın yayınına başlamanın lüzumu üzerinde kendisiyle konuştum' diyor. Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik Milletvekili olarak Anadolu Ajansının kuruluş fikrine Osmaneli ilçemizin ev sahipliği yapmasının onuruyla, Milli Mücadeleyi Cumhuriyetimizin 100. yılına taşıyan sürecin 101 yıllık çınarı Anadolu Ajansımızın kuruluşunun 101. yılını kutluyorum." ifadelerini kullandı.