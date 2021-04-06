Anadolu Ajansı 101 yaşında - Son Dakika

Anadolu Ajansı 101 yaşında

06.04.2021 13:21
Anadolu Ajansı 101 yaşında, System.String[]

Ağrı Valisi Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ağrı Valisi Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Varol, Anadolu Ajansının hem Türkiye'de hem de dünyada önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Milli mücadelemizdeki haklılığımızı tüm dünya kamuoyuna duyurarak büyük bir görev üstlenmiş, basın hayatında yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil etmiş, toplumumuzun gören gözü, sesi ve kulağı olmuş Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çelebi ise Anadolu Ajansının ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışını sürdürdüğünü aktardı.

Anadolu Ajansının milli mücadelenin devam ettiği günlerde, bu mücadeledeki haklılığı tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu hatırlatan Çelebi, şunları kaydetti:

"Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dünyadaki sesi olan Anadolu Ajansı, Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, yayıncılık anlayışıyla milletimizin güvenini kazanmış müstesna kuruluşlarımızdandır. Anadolu Ajansı halkın sesi, Anadolu'muzun gözü kulağıdır. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan milli ajansımız Anadolu Ajansının bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettireceğine, ülkemizin sesi olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılı nice yıllar diliyorum."

Belediye Başkanı Sayan da Anadolu Ajansının, yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da en önemli haber ajanslarının başında geldiğini ifade etti.

Anadolu Ajansının her kademesinde görev yapan personeline başarı dileyen Sayan, şunları aktardı:

"Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir eğitim kurumu olma niteliği de taşımaktadır. Anadolu Ajansı, 101 yıllık birikimiyle bugün sadece ulusal anlamda değil, dünyanın her bölgesinde yaptığı yayınlarla ülkemize hizmet eden nadide kurumlarımızdandır. İlimizde de bizimle halk arasında köprü vazifesini başarıyla üstlenen ajansımız, ayrıca ilimizin tanıtımına da büyük katkı sağlamaktadır."

Anadolu Ajansı, Milletvekili, Çelebi, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı 101 yaşında - Son Dakika


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