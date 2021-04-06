Anadolu Ajansı 101 yaşında - Son Dakika

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne halkımızı ve dünya kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini üstlenen, Cumhuriyetimizin kuruluşuna, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine her aşamada tanıklık eden, Milli Mücadele döneminde Anadolu'muzun sesi olarak başlayan yolculuğunu, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla bugünlere kadar ulaştıran Anadolu Ajansı'nın 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Başarılarla dolu nice yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.