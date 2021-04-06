Anadolu Ajansı 101 yaşında - Son Dakika

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başsavcı Arısoy, mesajında, AA'nın işgalden kurtuluş mücadelesi ile yaşıt olduğunu, Milli Mücadele'nin sesini duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu hatırlattı.

Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve dışındaki yaygın haber ağı ve farklı dillerdeki yayınıyla Türkiye'yi önemli noktada temsil ettiğini aktaran Arısoy, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, bir asırlık onurlu geçmişiyle devletimize ve milletimize hizmet anlayışını sürdürüyor. Çağın her türlü olanaklarını kullanarak ve geliştirerek bu hizmet anlayışını milliyetçi ve vatansever kimliğiyle sürdürmektedir. Yargının etkinliği toplumda infial uyandıran adli vakalarla ilgili kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesiyle yakından ilişkilidir. Diyarbakır'da görev yaptığım 2015-2016 yıllarında yaşanan çukur olayları ve İstanbul'da görev yaptığım dönemde ise 15 Temmuz hain kalkışmasıyla ilgili bizzat görev aldığım yargılamalar başta olmak üzere, ulusal çapta yankı uyandıran birçok alanda Anadolu Ajansının hukukun üstünlüğünü gözeterek kamuoyunun doğru ve güncel şekilde bilgilendirilmesine yönelik başarılı çalışmalarına doğrudan şahit oldum. Bu nedenle gerçek ve araştırmacı haber anlayışından taviz vermeyen tüm Anadolu Ajansı ekibine kolaylıklar temenni ediyor, başarılarının daha nice yüzyıllar sürmesini diliyorum."

Dernek başkanı Başlı da Anadolu Ajansının 101 yıl boyunca önemli görevler ifa ettiğini belirterek, "Milli Mücadele'nin sesini duyurmak amacıyla 101 yıl önce kurulan Anadolu Ajansı, bugün özellikle yurt dışında farklı dillerde yaptığı yayınlarla Türkiye'yi çok önemli noktalarda temsil ediyor." ifadesini kullandı.