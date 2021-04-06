Anadolu Ajansı 101 yaşında - Son Dakika

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Yönetim Kurulu, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, cemiyetin yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilk haber ajansı olan Anadolu Ajansının Milli Mücadele ve Cumhuriyetin kuruluş yıllarında olduğu gibi bugün de önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Milli Mücadele'nin başladığı yıllarda Anadolu'nun sesini İstanbul'a ve dünyaya duyuran sınırlı yayın organlarının dışında başka gazete olmadığını aktaran Özsoy, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'nin başarılarını tüm dünyaya duyurmak maksadıyla Celal Bayar, Halide Edip ve Yunus Nadi'nin öncülüğünde 6 Nisan 1920'de Anadolu Ajansı kuruldu. Bu kuruluşu Kurtuluş Savaşı'mızın Galip Hoca'sı Celal Bayar 'Anadolu Ajansı'nı Anadolu'nun ve ihtilalin sesi olarak kurmaya karar verdik. O zaman Anadolu Ajansı, ihtilalin en büyük ihtiyaçlarından birisini temin etmiştir. Hem ihtilalin maksat ve gayesini, Anadolu'nun görüşlerini harice aksettirmiştir hem de hariçte hakkımızda ne gibi bir muamele cereyan ediyor onları bize bildirmek suretiyle iki başlı mühim bir vazife yapmıştır.' sözleriyle ifade etmiştir. Kuruluşunun üzerinden 101 yıl geçen Anadolu Ajansı, bugün bünyesinde barındırdığı binlerle ifade edilen gazeteci meslektaşlarımızla doğru, tarafsız haberciliği ve dünya genelindeki yaygınlığı ile hakikaten bir dünya ajansı konumundadır."

Özsoy, AA'nın muhabirlerinden yöneticilere kadar tüm çalışanlarına kolaylıklar dilediğini ifade ederek, kurumun 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.