Anadolu Ajansı, 102'nci yaşında Ata'nın huzurunda - Son Dakika
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Anadolu Ajansı, 102'nci yaşında Ata'nın huzurunda

06.04.2022 13:36

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile beraberindeki heyet, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile beraberindeki heyet, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Genel Müdür Karagöz; Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru, yayın yönetmenleri, editörler ve çalışanlardan oluşan heyetle Anıtkabir'e geldi.

Serdar Karagöz'ün kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan, üzerinde "Anadolu Ajansı" yazılı çelengi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anı fotoğrafı çekilmesinden sonra beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Karagöz, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ajansımızın Kurucusu Büyük Atatürk, Milli Mücadele yıllarında en doğru haberlerle iç ve dış kamuoyunun aydınlatılması amacıyla öncülüğünüzde kurulan Anadolu Ajansımız, bugün 102 yaşında.

Habercilikte uluslararası bir markaya dönüşen Anadolu Ajansı, mağdur coğrafyaların gözü, kulağı ve sesi olmayı, bugün de 102 yıldır olduğu gibi azim ve kararlılıkla sürdürüyor.

Kurduğunuz Cumhuriyet 99. yılında uluslararası alanda istikrarlaştırıcı ve etkin bir güç olurken, Ajansımız da beynelmilel faaliyetleri ile dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilen bir seviyeye ulaştı.

Anadolu Ajansımız; Suriye iç savaşı, Kovid-19 pandemisi, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi, Rusya- Ukrayna savaşı, Afrika'da yaşanan hadiseler ve her kıtada yaşanan çevre felaketleri başta olmak üzere son dönemlerde küresel çapta yaşanan tüm gelişmeleri dünyaya duyuran en önde gelen haber ajansı oldu.

Anadolu Ajansımız üstlendiği tarihsel sorumlulukla hem ülkemizin dünyadaki sesi hem de uluslararası alanda kritik gelişmelerin takip edildiği küresel haber kaynağı olmaya büyük bir kararlılık, azim ve güçle devam edecek. Bu vesileyle ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi ve şahsınızda tüm gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Anadolu Ajansı, 102'nci yaşında Ata'nın huzurunda
Anadolu Ajansı, 102'nci yaşında Ata'nın huzurunda
Anadolu Ajansı, 102'nci yaşında Ata'nın huzurunda
Anadolu Ajansı, 102'nci yaşında Ata'nın huzurunda

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Anadolu Ajansı 102 yaşında Anadolu Ajansı 102 yaşında Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı, 102'nci yaşında Ata'nın huzurunda - Son Dakika


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