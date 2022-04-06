Anadolu Ajansı 102'nci yaşını kutladı - Son Dakika
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Anadolu Ajansı 102'nci yaşını kutladı

06.04.2022 17:04
Anadolu Ajansı 102'nci yaşını kutladı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı'nda "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı (AA) 102'nci yaşını kutladı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı'nda "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı (AA) 102'nci yaşını kutladı.

AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla ilk olarak yeni açılan AAtölye'de AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru ile kurum çalışanlarının katılımıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Karagöz, "Anadolu Ajansı olarak 102 yıl önce nasıl emperyalizmle haksızlıklarla adaletsizliklerle insan hak ihlalleriyle kadın erkek arasındaki eşitsizlikle mücadele etmek için kurulduysak bugün bu mücadeleyi uluslararası arenaya taşımayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurumdaki törenin ardından, Genel Müdür Karagöz, Genel Müdür Yardımcıları Özhan ve Peru ile yayın yönetmenleri, editörler ve çalışanlardan oluşan heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Karagöz'ün kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan, üzerinde "Anadolu Ajansı" yazılı çelengi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Karagöz, "Anadolu Ajansımız; Suriye iç savaşı, Kovid-19 pandemisi, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi, Rusya- Ukrayna savaşı, Afrika'da yaşanan hadiseler ve her kıtada yaşanan çevre felaketleri başta olmak üzere son dönemlerde küresel çapta yaşanan tüm gelişmeleri dünyaya duyuran en önde gelen haber ajansı oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerinden kutlama mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir mesaj yayımlayarak AA'nın 102'nci kuruluş yıldönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünya için doğru haberin öneminin daha fazla hissedildiği bugünlerde Anadolu Ajansı'nın hakikate dayalı güvenilir haberciliğiyle fark yaratmayı sürdüreceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de kutlama mesajları yayımladı.

Suda da havada da AA'ya özel kutlama

AA'nın kuruluş yıl dönümünü valilikler, üniversite yönetimleri, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, dernekler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları da kutladı.

Su altı tutkunlarının gözde dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalış eğitmenleri Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla bir batığa dalış gerçekleştirdi.

Dalış ekibi suyun 27 metre altında "Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartı açtı.

İzmit Körfezi'nin derinliklerinde de AA'nın kuruluş yıl dönümü açılan pankartla kutlandı.

Beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de ise sıcak hava balonuna, AA'nın 102'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankart asıldı.

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Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Anadolu Ajansı, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı 102'nci yaşını kutladı - Son Dakika


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