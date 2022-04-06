Anadolu Ajansı 102 yaşında - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tabakoğlu, ziyarette AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile adeta özdeş, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına ve Cumhuriyet devrimlerine yakından tanıklık ettiğini belirten Tabakoğlu, ajansın bir asrı aşan yolculuğunda, ülkenin en köklü ve güvenilir haber alma kurumlarından biri olduğunu dile getirdi.

Ajansın, kuruluşundaki misyonu bugün tarafsız, hızlı, güvenilir, doğru ve objektif habercilik anlayışıyla sürdürdüğünü ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arzusuyla, kurtuluş safhasında Anadolu'nun ve aziz milletimizin yılmaz mücadele gücünü tüm dünyaya duyurabilmek için kurulan Anadolu Ajansı, yayın hayatına başladığı zorlu günlerden beridir taşıdığı yüce misyonu koruyarak ve devam ettirerek doğru, tarafsız haberciliğin yegane temsilcisi konumuna yükselmiştir. Milli Mücadele ile başlayan ve bugün küresel boyutta tüm dünyada gerçeklerin gözü, kulağı ve sesi olan Anadolu Ajansı, müreffeh yarınlarımıza ve milletimizin geleceğine ışık tutma anlayışını var gücüyle sürdürmektedir. Ülkemizin yerli ve milli kurumlarından biri olan tarihi çınar, binlerce çalışanının ve emekçisinin gayretleriyle, her zaman milletimizin yanında olmayı başarmış ve bunu da her zaman bizlere hissettirmiştir.

Bu düşüncelerle, her daim vatan sevgisi ve millet olma şuuruyla toplumumuzun sesi olan, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına yayılan habercilik ağıyla bizlere bağımsız, tarafsız, ilkeli, gerçek haber ve habercilik hizmeti veren Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum."

Bu arada Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, Edirne Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Edirne Rölöve ve Anıtlar Müdürü Tahir Yalçın, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kenan Koçak, Trakya Üniversitesi Özel Kalem Müdürü Öğretim Görevlisi Kıvanç Ada, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Orkun Akman, AFAD Gönüllü Koordinatörü Güney Kakat, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ziyarette bulundu.