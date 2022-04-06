Anadolu Ajansı 102 yaşında - Son Dakika
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Anadolu Ajansı 102 yaşında

06.04.2022 13:15
Anadolu Ajansı 102 yaşında

Bağlar Aile Destek Merkezi (ADEM) Koordinatörü Arzu Çetin, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bağlar Aile Destek Merkezi (ADEM) Koordinatörü Arzu Çetin, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çetin, beraberinde usta öğreticiler ve iş kadını Özgül Çelikten ile gerçekleştirdiği ziyarette, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başmuhabir Sema Kaplan'dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Çetin, üreten ve hayatın her alanında var olduğunu gösteren kadınların en büyük destekçilerinden birinin Anadolu Ajansı olduğunu söyledi.

İş kadını Çelikten de AA'nın haberlerinde kadınlara her daim pozitif ayrıcalık tanıdığını ifade ederek, bundan duydukları memnuniyeti belirtti.

Kaplan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Çetin ve Çelikten günün anısına, ADEM'deki kadın kursiyerlerin el emeği, göz nuru ile dokuduğu, üzerinde "Anadolu Ajansı 102 yaşında" yazan kilimi hediye etti.

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Anadolu Ajansı, Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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