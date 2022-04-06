Anadolu Ajansı 102 yaşında - Son Dakika
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Anadolu Ajansı 102 yaşında

06.04.2022 14:29
Anadolu Ajansı 102 yaşında

Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosunu ziyaret etti.

Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosunu ziyaret etti.

Yıldırım, ziyarette AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olduğunu belirten Yıldırım, kurum çalışanlarının gece gündüz demeden kamuoyunu bilgilendirmek için görev yaptığını söyledi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'mizdeki haklılığımızı tüm dünya kamuoyuna duyurarak büyük bir görev üstlenen ve basın hayatında yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil etmiş, toplumun Türkiye ve dünyada gören gözü, sesi ve kulağı olmuş Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağıdır.

Yurt içi ve yurt dışındaki örgütlenmesini geliştiren Anadolu Ajansı, çok yönlü ve hızlı haber akışıyla görevini başarıyla yerine getirmektedir. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan ajansımız bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettirecek, ülkemizin sesi olmayı sürdürecektir."

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Anadolu Ajansı, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı 102 yaşında - Son Dakika


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