Anadolu Ajansı 102 yaşında - Son Dakika
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Anadolu Ajansı 102 yaşında

06.04.2022 16:12
Anadolu Ajansı 102 yaşında

Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Ebubekir Günel, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Ebubekir Günel, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Günel, Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u ziyaretinde, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu belirten Günel, "Ülkemizdeki tüm gelişmelerden dünyanın haberdar olmasını sağlayan Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutlar, tüm çalışanlarına başarılar dilerim." dedi.

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AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü AK Parti Sözcüsü Çelik AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı AK Parti Sözcüsü Çelik AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Basın İlan Kurumu, Anadolu Ajansı, Erdinç Aksoy, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı 102 yaşında - Son Dakika


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