Anadolu Ajansı 102 yaşında - Son Dakika

Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Ebubekir Günel, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Günel, Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u ziyaretinde, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Anadolu Ajansının Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu belirten Günel, "Ülkemizdeki tüm gelişmelerden dünyanın haberdar olmasını sağlayan Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutlar, tüm çalışanlarına başarılar dilerim." dedi.
Kaynak: AA
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