Anadolu Ajansı 102 yaşında - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Ajansı 102 yaşında

06.04.2022 17:21
Anadolu Ajansı 102 yaşında

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Can Cafer Toklucu, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Can Cafer Toklucu, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.

Toklucu, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın öncü ve önemli bir kuruluş olduğunu ifade eden Toklucu, çalışanlarının zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin kamuoyunu en doğru şekilde bilgilendirmek için gece gündüz görev başında olduklarını kaydetti.

Milli Mücadele döneminde tüm dünyanın bilgilendirilmesi için kurulan AA'nın yurt içindeki gibi yurt dışında da güçlü ve geniş bir ağa sahip olduğunu dile getiren Toklucu, "İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan ajansımız bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettirecek, ülkemizin sesi olmayı sürdürecektir." dedi.

YORUMLAR
500
AK Parti Sözcüsü Çelik AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı AK Parti Sözcüsü Çelik AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Anadolu Ajansı 102 yaşında Anadolu Ajansı 102 yaşında

Anadolu Ajansı, Kırklareli, Hisarcık, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı 102 yaşında - Son Dakika


Son Dakika
17:03 Spiker Erman Yaşar aldığı tepkiye bakın nasıl yanıt verdi!
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 17:27:59. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu Ajansı 102 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement