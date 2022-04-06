Anadolu Ajansı 102 yaşında - Son Dakika

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Can Cafer Toklucu, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.

Toklucu, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın öncü ve önemli bir kuruluş olduğunu ifade eden Toklucu, çalışanlarının zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin kamuoyunu en doğru şekilde bilgilendirmek için gece gündüz görev başında olduklarını kaydetti.

Milli Mücadele döneminde tüm dünyanın bilgilendirilmesi için kurulan AA'nın yurt içindeki gibi yurt dışında da güçlü ve geniş bir ağa sahip olduğunu dile getiren Toklucu, "İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan ajansımız bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettirecek, ülkemizin sesi olmayı sürdürecektir." dedi.