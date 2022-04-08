Anadolu Ajansı 102 yaşında - Son Dakika

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.

Cerit, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın öncü ve önemli bir kuruluş olduğunu ifade eden Cerit, çalışanlarının zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin kamuoyunu en doğru şekilde bilgilendirmek için gece gündüz görev başında olduklarını kaydetti.

MHP Merkez İlçe Başkanı Cihan Alkan da AA bürosunu ziyaret etti.

Alkan, Milli Mücadele döneminde tüm dünyanın bilgilendirilmesi için kurulan AA'nın yurt içindeki gibi yurt dışında da güçlü ve geniş bir ağa sahip olduğunu söyledi.

Kırklareli Bilal Yapıcı Özel Eğitim Meslek Okul Müdürü Şahin Değer de AA bürosunu ziyaret etti.

Değer, AA personeline otizmli öğrenciler tarafından üretilen ürünlerden hediye etti.