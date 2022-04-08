Anadolu Ajansı 102 yaşında - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Ajansı 102 yaşında

08.04.2022 16:03
Anadolu Ajansı 102 yaşında

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.

Cerit, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın öncü ve önemli bir kuruluş olduğunu ifade eden Cerit, çalışanlarının zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin kamuoyunu en doğru şekilde bilgilendirmek için gece gündüz görev başında olduklarını kaydetti.

MHP Merkez İlçe Başkanı Cihan Alkan da AA bürosunu ziyaret etti.

Alkan, Milli Mücadele döneminde tüm dünyanın bilgilendirilmesi için kurulan AA'nın yurt içindeki gibi yurt dışında da güçlü ve geniş bir ağa sahip olduğunu söyledi.

Kırklareli Bilal Yapıcı Özel Eğitim Meslek Okul Müdürü Şahin Değer de AA bürosunu ziyaret etti.

Değer, AA personeline otizmli öğrenciler tarafından üretilen ürünlerden hediye etti.

YORUMLAR
500
Anadolu Ajansı 102 yaşında Anadolu Ajansı 102 yaşında Anadolu Ajansı 102 yaşında Anadolu Ajansı 102 yaşında

Anadolu Ajansı, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı 102 yaşında - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Kadıköy'de içi dolu minibüs kaldırıma çıktı: Belediyede görevli 2 kişi yaralandı
15:50 Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda kan donduran detay! Füzenin üzerine "çocuklar için" yazıldığı iddia edildi
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
15:24 Genç kız ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini 4'üncü kattan attı
15:17 Arkadaşını boğazını cam parçasıyla keserek öldürmüştü: Cinayetin nedeni "kız meselesi" çıktı
15:13 Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'den annesi Solmaz Candemir'e veda!
14:58 Korkunç görüntü: Çin'de korona olan adamın köpeğini virüs bulaştırmasın kürekle döve döve öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 16:09:32. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Ajansı 102 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement