Anadolu Ajansı "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" 9 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika

Anadolu Ajansı Savaş Muhabirliği Eğitimi verecek.

Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afetler ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi", Azerbaycan'dan 24 gazetecinin katılımıyla 9 Ağustos'ta başlayacak. AA

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