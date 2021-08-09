Anadolu Ajansı "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" 9 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika
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Anadolu Ajansı "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" 9 Ağustos'ta başlayacak

09.08.2021 02:23
Anadolu Ajansı "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" 9 Ağustos'ta başlayacak

Anadolu Ajansı Savaş Muhabirliği Eğitimi verecek.

Anadolu Ajansı Savaş Muhabirliği Eğitimi verecek.

Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afetler ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi", Azerbaycan'dan 24 gazetecinin katılımıyla 9 Ağustos'ta başlayacak. AA

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Savaş Muhabirliği, Anadolu Ajansı, Savaş, TİKA, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Anadolu Ajansı '18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi' 9 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Ajansı "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" 9 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika
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