Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Nayir, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla milli mücadelenin ilk yıllarında kurulan Anadolu Ajansının, milli değerlere saygılı, ilkeli, güvenilir ve objektif habercilik anlayışıyla halkın haber alma hakkını sağladığını belirtti.



Ajansın yerel haberlere ağırlık vermesi sebebiyle taşradaki illerin sesini duyurup kentteki konulara da duyarlı olduğunu aktaran Nayir, Anadolu Ajansının 99. yıl dönümü münasebetiyle tüm çalışanları tebrik etti, başarı diledi.

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